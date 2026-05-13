Galatasaray Uğurcan için gerekeni yaptı! Servet kazanacak

Galatasaray’da şampiyonluk sonrası yeni sezon planlaması sürerken, maaş düzenlemeleri de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın ücretine büyük zam yapma kararı aldığı öne sürüldü.

MAAŞI 200 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Sabah’ın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in talimatıyla Uğurcan Çakır’ın maaşında ciddi bir artış yapılacak. Yıllık 110 milyon TL kazanan milli kalecinin maaşının yaklaşık yüzde 82 oranında artırılarak 200 milyon TL seviyesine yükseltileceği belirtildi.

“BARIŞ ALPER TARİFESİ” UYGULANACAK

Haberde, Uğurcan Çakır’ın maaşının Barış Alper Yılmaz’ın seviyesine çıkarılacağı ifade edildi. Milli file bekçisinin henüz takımda bir yılını doldurmadan yeni maaş düzenlemesine dahil edilmesi dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2030’A KADAR DEVAM EDİYOR

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı performansı nedeniyle milli kaleciyi ödüllendirmek istediği aktarıldı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, Trabzonspor’da uzun yıllar forma giydiğini ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemişti. Galatasaray’da da başarılı olmak istediğini belirten milli kaleci, yeni sezonda daha büyük başarılar yaşayacağına inandığını ifade etmişti.