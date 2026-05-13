Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü
Lucas Torreira’ya saldıran şahsın, yıldız futbolcu fotoğraf çektirdiği sırada arkada beklediği görüntüler ortaya çıktı.
Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’ya saldıran şahısla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın, Torreira fotoğraf çektirdiği sırada arkada beklediği görüldü.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Ortaya çıkan görüntülerde Lucas Torreira’nın hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anlar yer aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise o sırada arka tarafta beklediği görüldü.
SALDIRI ÖNCESİ TAKİP ETMİŞ
Şüphelinin uzun süre Torreira’yı izlediği ve fırsat kolladığı görüntülere yansıdı. Daha sonra çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.
İlgili Haberler