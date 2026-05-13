Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarım saatlik telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Dervişoğlu, “Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim” ifadelerini kullandı.

“MİLLETTEN GİZLİ HİÇBİR ŞEY YAPMADIM”

Partisinin gençlik kollarının da katıldığı toplantıda konuşan Dervişoğlu, hakkında ortaya atılan telefon görüşmesi iddialarının bilinçli şekilde servis edildiğini savundu. "Ben doğruları tartışmaya açılan bir adam değilim. Ben siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren milletten gizli hiçbir şey yapmadım” diyen Dervişoğlu, herkesle görüşebileceğini ancak bunu kamuoyundan saklamayacağını belirterek "Sanki böyle bir sır zemini oluşturmaya yönelik adımların atılmasının hem Türk siyasetinin üzerindeki gölgeyi artırdığına hem de demokrasiyi zedelediğine inanırım. O sebeple ismimi orada burada zikredenler, kafalarındaki küçük senaryo ve stratejilere alet etmeye çalışanlar bilsin ki sükut-u hayale uğrarlar" dedi.

BURCU KÖKSAL’IN AK PARTİ’YE KATILMASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasıyla ilgili de konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin siyasi ahlak yasasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Seçilmiş kişilerin parti değiştirmesinin demokrasiye zarar verdiğini savunan Dervişoğlu, geçmişte İYİ Parti’den yapılan transferlerde de benzer uyarılarda bulunduğunu belirtti. "Bu ilk bize yapıldı. İYİ Parti’ye yapılırken aslında bugünkü tehlikeyi işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı" diyen Dervişoğlu, bugün aynı sorunların diğer partiler tarafından yaşandığını ifade etti.

“21. YÜZYILDA ASKIDA YAŞAYAN GENÇLERİMİZ VAR”

Konuşmasının önemli bölümünü gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara ayıran Dervişoğlu, Türkiye’de milyonlarca gencin eğitim ve çalışma hayatının dışında kaldığını belirtti. Çalışma çağındaki genç nüfusun 24,1 milyon olduğunu belirten Dervişoğlu, bunların 6,5 milyonunun ne eğitim gördüğünü ne de çalıştığını ifade etti. "21. yüzyılda askıda yaşayan gençlerimiz var" diyen Dervişoğlu, gençlerin gelecek kaygısı nedeniyle yurt dışına gitmek istediğini savundu.

“UMUTSUZLUĞUN SORUMLUSU ERDOĞAN”

İYİ Parti lideri, gençlerin yaşadığı sorunların siyasi sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ileri sürdü. "Bu gençlerin yaşadığı iyiliğin de, kötülüğün de, umudun da, umutsuzluğun da siyasi sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Dervişoğlu, AK Parti iktidarının gençlerin geleceğe dair umutlarını zayıflattığını savundu.

“HEPİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞISINIZ”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na da değinen Dervişoğlu, gençlere seslenerek "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin” dedi.

