'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Modern yaşamın kadınları öz benliklerinden uzaklaştırdığını savunan İpekçi, erkeklerin dış görünüşten çok huzur ve şefkat aradığını söyledi.

“ROMANTİK ERKEK YOKTUR”

Söyleşide ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Cemil İpekçi, erkeklerin estetik operasyonlu ve yoğun makyajlı kadınları tercih etmediğini öne sürdü. İpekçi, “Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel olun” ifadelerini kullandı.

“PROTESTO TÜKETMEYEREK YAPILIR”

Siyaseti sevmediğini ancak toplumsal meseleler hakkında konuşmaktan çekinmediğini belirten İpekçi, protesto biçimlerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü modacı, “Pankart açarak değil, tüketmeyerek protesto yapılır” dedi.

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI

Samimi açıklamalarda bulunan Cemil İpekçi, vasiyetine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti. Patronlar Dünyası’nın haberine göre Bodrum’daki evinin ileride müze ve atölye olarak kullanılmasını istediğini söyleyen İpekçi, cenaze törenine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler.”

MAŞLAH NEDİR?

Özellikle Türk kadınlarının eskiden giydikleri, kolları derin yırtmaçlı, uzun, geniş ve sırta rahatça geçilebilen bir tür üstlük veya pelerin benzeri giysidir. Arapça kökenli olan bu kelime, hafif kumaştan yapılan ve genellikle elbise üzerine giyilen, şehirli kadınlar tarafından da sabahlık gibi kullanılan bir kıyafeti ifade eder.

Kaynak: Haberler.com