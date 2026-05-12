Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye katıldığı törende; rozet takımı sırasında bir meclis üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öptüğü anlar, katılım merasiminin en dikkat çekici detayı olarak kayıtlara geçti.

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda Ak Parti'ye katıldı. Ayrıca iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de AK Parti’ye geçiş yaptı.

Partiye katılan isimlere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, merasim sırasında kameralara yansıyan bir an ise törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. AK Parti’ye geçiş yapan belediye meclis üyelerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü görüldü.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu görüntü, katılım töreninin en dikkat çekici anı olarak kayıtlara geçti. 

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYeliz Başarslan:

Çok güzel bir andı! Ülkesini seven insanların böyle samimi davranışları gerçekten kalbimi ısıttı! CHP'den ayrılıp doğru yola gelenler için de çok sevindim, böyle devam etmeliyiz!

Haber YorumlarıYusuf Teke:

Böyle saygı gösterilmesi güzel ama bu kadar da gösteriş yapılmasına gerek yok! Adamın elini öpmek kamera önünde, sosyal medyada viral hale getirmek... Hepsi mi bu kadar samimi değil mi! En basit işleri bile dram yapıyoruz artık!

Haber YorumlarıGökhan Kaygısız:

Kadınların liderlik pozisyonlarında bu kadar az temsil edildiği bir ülkede, yönetim kademesine gelen isimlere bakınca hâlâ erkek ağırlıklı yapılar görüyoruz.

Haber YorumlarıAli Gümüş:

Çok iyi oldu Allah için işsizlik çözüldü geçim derdi ortadan kalktı enflasyon düştü refah payı yükseldi günlerdir beklediğim haber buydu işte iyiki geçti

Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

koca koca adamlar kendi yaşında ki adamın elini öpüyor öpende öptüren de utanmıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

