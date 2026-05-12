Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda Ak Parti'ye katıldı. Ayrıca iki belediyeden toplam 8 meclis üyesi de AK Parti’ye geçiş yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPTÜ

Partiye katılan isimlere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, merasim sırasında kameralara yansıyan bir an ise törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. AK Parti’ye geçiş yapan belediye meclis üyelerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü görüldü.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu görüntü, katılım töreninin en dikkat çekici anı olarak kayıtlara geçti.

