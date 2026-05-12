Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun AK Parti’ye katıldığı törende; rozet takımı sırasında bir meclis üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öptüğü anlar, katılım merasiminin en dikkat çekici detayı olarak kayıtlara geçti.
Partiye katılan isimlere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, merasim sırasında kameralara yansıyan bir an ise törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. AK Parti’ye geçiş yapan belediye meclis üyelerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü görüldü.
Sosyal medyada geniş yer bulan bu görüntü, katılım töreninin en dikkat çekici anı olarak kayıtlara geçti.