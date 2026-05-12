Haberler

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap', 'dolandırıcılık' ve 'Vakıflar Kanununa muhalefet' suçlamaları ile ürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında çeşitli hapis cezaları talep edildi.

  • Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada iddianameyi tamamladı.
  • İddianame, tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlendi.
  • 28 Şubat'taki operasyonda Özcan ve Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Bolu Belediyesine yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘Vakıflar Kanununa muhalefet’ suçlamaları ile yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat Burkay Aksoy:

İşte bu yüzden bu ülkede hiçbir şey düzelmez ya Avrupa'da böyle şey olsa hemen hesap sorulur ama burada aylar aylar sürüyor soruşturma bittikten sonra ne olacak kim bilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Zeybek:

Erkek iktidarı altında kadın belediye başkanları böyle durumlara düşmüyor ama tabii erkekler her zaman kurtulur değil mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Kaplan:

Allah'ın adaleti hiçbir zaman geç gelmez, bu işlerin hepsi ortaya çıkar sonunda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim

G.Saraylı yıldızdan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim
Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı! Saklandığı yer 'pes' dedirtti
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu