Haberler

Trump’tan sert İran mesajı: Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir olacaklar

Trump’tan sert İran mesajı: Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir olacaklar Haber Videosunu İzle
Trump’tan sert İran mesajı: Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir olacaklar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çin ziyareti öncesinde konuşan Trump, İran’ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Ya anlaşma yapacaklar ya da yerle bir edilecekler” ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran dosyasını masaya yatıracaklarını belirten Trump, Küba’nın da ABD’den yardım istediğini açıkladı.

  • ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini ve İran'ın ya anlaşma yapacağını ya da yerle bir edileceğini söyledi.
  • Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtti.
  • Trump, İran'la ateşkesin 'yaşam desteğinde' olduğunu ve Tahran'ın son önerisini 'aptalca' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran konusunu detaylı şekilde görüşeceklerini belirten Trump, “İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bize gönderdikleri teklifler bu yönde değil. Biz oyun oynamayız” dedi.

“Şİ CİNPİNG İLE UZUN BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ”

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Bir gazetecinin “İran savaşı konusunda Başkan Şi’ye mesajınız ne olacak?” sorusuna yanıt veren Trump, “Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Şi’nin bu konuda nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Çin bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyor ancak şu an bir problem yok” diye konuştu.

“YA ANLAŞMA OLACAK YA DA YERLE BİR EDİLECEKLER"

İran üzerindeki baskının sürdüğünü belirten Trump, ABD’nin süreci kontrol altında tuttuğunu savundu.

ABD Başkanı, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki durumda da biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Amerikalıların ekonomik durumuna ilişkin bir soruya ise, “Şu anda tek düşündüğüm şey İran’ın nükleer silaha sahip olmaması. Başka hiçbir şey düşünmüyorum” yanıtını verdi.

“HİÇBİR ŞEYİ ACELEYE GETİRMEYECEĞİZ"

Trump, WABC Radyo’ya verdiği röportajda da İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye teslim edeceklerini söylediklerini aktaran Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah programından vazgeçeceğine “yüzde 100” emin olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, İran’daki vurulan nükleer tesislerde bulunan nükleer materyalin temizlenmesi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İran’la anlaşma konusunda üzerinde baskı olmadığını söyleyen Trump, “Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Elimizde çok fazla koz var” dedi.

ATEŞKES İÇİN “YAŞAM DESTEĞİNDE" YORUMU 

Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada İran’la sağlanan ateşkesin oldukça kırılgan olduğunu belirten Trump, Tahran yönetiminin sunduğu son öneriyi “aptalca” olarak değerlendirdi.

Trump, “Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Adeta yaşam desteğine bağlı durumda” ifadelerini kullandı.

“KÜBA BİZDEN YARDIM İSTİYOR”

Trump açıklamalarında Küba’ya da değindi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba’nın ABD’den yardım talep ettiğini belirten Trump, Havana yönetimiyle görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisine “Küba’ya müdahale etmeme” yönünde telkinde bulunduğu iddialarını reddeden Trump, Küba’nın “çökmüş bir devlet” olduğunu savundu.

ABD Başkanı, “Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla konuşacağız” dedi.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, görev süresi sona ermeden önce “özgür Havana’yı” ziyaret etmek istediğini söylemiş ve İran’ın ardından Küba konusuna yoğunlaşacaklarını ifade etmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİrem Korkmaz:

Yerle bir olacaklar dediği sırada Çin'den petrol almaktan bahsetmesi komik.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerpil Uluser:

Çok endişeliyim doğrusu! Benim zamanımda böyle sert konuşmalar yoktu! Ama bir yandan da İran'ı kıstırması lazım belki! Çocuklarımın geleceği için ne yapacakları meçhul!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Sarı:

Ne bu tehditler? Diplomasi yok mu artık? Laik devlet ilkeleri gereği uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmeli. Böyle şekilde konuşmak ayıp.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

niye onların eli pancar mı dogruyor ki,sen vuruyorsun ,yıkıyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Lilian Thuram, futbolculara ırkçılık konusunda söz almaları için çağrı yaptı

Dünyanın en büyük sorunlarından biri! Çözmek için herkese çağrı yaptı

İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

Dünya müzakere masasının kurulmasını beklerken İran resti çekti
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki