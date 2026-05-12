Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, topladığı 81 puanla lig tarihinin puan rekorunu kırdı.

  Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonunda 81 puan toplayarak TFF 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı.
  • Takım, 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
  • Önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 78 puan toplayan Samsunspor'a aitti.

1. Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, lig tarihinin puan rekorunu da kırdı.

ERZURUMSPOR FK 1. LİG'İN PUAN REKORUNU KIRDI

Mavi-beyazlı ekip, sezonu 81 puanla tamamlayarak TFF 1. Lig’de bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanının sahibi oldu. 1963 yılında kurulan TFF 1. Lig’de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.

DAHA ÖNCEKİ REKOR 

Daha önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor’a aitti. Samsunspor söz konusu sezonda 78 puan toplamıştı. 2013-2014 sezonunda ise İstanbul Başakşehir, 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşmıştı. Daha önce ligde bir sezonda en fazla puan toplama rekoru, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 78 puan toplayan Samsunspor’a aitti.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeynep Özer:

Gerçekten çok heyecanlıyım ama aynı zamanda endişeli de. Erzurum'dan olduğum için takımın başarısı beni çok mutlu etti ama Süper Lig'e çıkınca ne olacak bilmiyo musunuz. Abim de takım sever ve bana dedi ki bu başarı uzun sürerse iyi ama ben yine de merak ediyorum. Umarım hayal kırıklığı yaşamayız

Haber YorumlarıTaner Bozkurt:

Alhamdülillah Erzurum'un takımı böyle başarıyla yükseleceği günü göreceğiz diye dua ediyordum. 81 puan toplayan bir takım, Allah'ın takdiriyle bu başarıyı elde etmiş. Ama tabii şimdi Süper Lig'de neler olacağını göreceğiz, orada da aynı disiplinle çalışabilelerse iyiydir. Başarılarının devam etmesini diliyorum, inşallah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

