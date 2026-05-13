5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurların etkisi altında. Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğusu gök gürültülü şiddetli sağanak yağmurlu olacak. Yağışın saat 12.00'den sonra etkili olması bekleniyor.

  • Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
  • Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Adana, Hatay, Ankara, Nevşehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLLER

Yorumlar (6)

Ender Danış:

yahu bu kadar yağış olur mu be? Avrupa'da böyle şeyler olduğunda en fazla bir iki saat sürüyo, burada niye böyle uzun uyarılar veriyolar? sistemin kötü olması işte, altyapı yetersiz

Burhan Özdemir:

Allahın takdiri böyleymiş ???>? Umarım kardeşlerimiz tedbirli olur bu sağanak yağmurlardan. Yağmur bereket getirir ama aynı zamanda hasar da verebilir, hepimiz dua edelim aslında ??

Ahmet Furkan Şentürk:

kız kardeşim yağmura çıkmış diye endişeli oluyorum ya, böyle havalarda kadınlar ne kadar tedbir alsa da işte yine de tehlikeli oluyor. umarım herkes evinde güvenle kalır

Ahmet Keskin:

Kadınlar bu yağışta dışarı çıkamayacak çünkü erkekler yol yapan olmadı yollar su basmış olacak bu sorumluluğu da aslında şu düzene yüklememiz lazım

Coşkun Bozkurt:

Yağışın saat 12'den sonra başlayacağı söylüyor ama Meteoroloji'nin önceki tahminleri ne kadar doğru çıkıyor acaba ?? Perde arkasında ne oluyor bilmek istiyorum ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

