ABD'de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde İslam karşıtı provokasyon büyük tepki çekti. Aşırı sağcı aktivist Jake Lang, bir caminin yakınında düzenlediği eylem sırasında Kur’an-ı Kerim’i ateşe verirken, olay çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden engellenmeye çalışıldı. Polis ise Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kentte yaşanan provokasyonu izlemekle yetindi.

  • ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde aşırı sağcı aktivist Jake Lang, bir cami yakınında Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı.
  • Olay sırasında bölgedekiler Lang'a müdahale ederek Kur'an-ı Kerim'in tamamen yakılmasını engelledi.
  • Dearborn, ABD'de Arap ve Müslüman nüfusun en yoğun olduğu şehirlerden biridir ve olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde İslam karşıtı provokasyon büyük tepki çekti. Aşırı sağcı aktivist Jake Lang’ın, bir caminin yakınında düzenlediği gösteride Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalıştığı bildirildi.

ABD basınında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dearborn kentinde meydana geldi. Jake Lang’ın, İslam karşıtı sloganların atıldığı eylem sırasında elindeki Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermeye çalıştığı görüldü.

GÖSTERİCİLER MÜDAHALE ETTİ 

Olay sırasında bölgede bulunan bazı kişiler Lang’a müdahale ederek Kur’an-ı Kerim’in tamamen yakılmasını engellemeye çalıştı. Görüntülerde protestocular ile karşıt gruplar arasında arbede yaşandığı dikkat çekti.

Bazı görüntülerde ise Lang’ın, tepkilerin ardından yangın söndürücüyle uzaklaştırıldığı görüldü.

ARAP VE MÜSLÜMAN NÜFUS YOĞUN 

ABD’de Arap ve Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olarak bilinen Dearborn’da olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri göstericiler ile karşıt grupların karşı karşıya gelmemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jake Lang’ın daha önce de İslam karşıtı eylemler ve aşırı sağcı söylemleriyle gündeme geldiği belirtilirken, olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Elif Yeşil
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit Çağlar:

Bu tür hareketler gerçekten vahim birşey. İnsanın inancına saygı duymak temel bir kural olmalı ama maalesef bazı insanlar bunu anlamıyor. Bu adam böyle provakatif bir şey yaparsa ağır şekilde cezalandırılmalı ki başkaları da yapmasın. Daha sert tedbirler almak lazım, yoksa bu tür olaylar devam edecek.

Haber YorumlarıMehmet Nuri Tosun:

Yine erkek şiddeti yine erkek provokasyonu sorunun kökü patriyarkal sistemde zaten baştan beri kadınları ve din azınlıkları eziyorlar bu adam da sembolik birşey yapıyor anladığın

Haber YorumlarıŞerafettin Tosun:

Bu ülkede böyle terör eylemleri ekonomiyi de olumsuz etkiliyor çünkü insanlar güvenli olmadığını hissettiğinde işletmeler kapanıyor ve turizm de düşüyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

