Haberler

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine birçok dünyaca ünlü kaleci gelmişti. Siyah-beyazlıların RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

  • Beşiktaş, kaleci transferi için Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i hedefliyor.
  • Muhammed Şengezer, 2028'e kadar Başakşehir ile sözleşmeli ve bu sezon 38 maçta 14 kez kalesini gole kapadı.
  • Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Başakşehir'e resmi teklif yapması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, kaleci transferinde rotayı yurt içine kırdı. Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü yıldızların yerine sürpriz bir ismi listenin ilk sırasına yerleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA MUHAMMED ŞENGEZER

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, RAMS Başakşehir’de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Milli kaleci için bu transferde Başkan Serdal Adalı'nın bizzat devreye girmesi bekleniyor.  Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı eldiven için önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacağı ifade edildi.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bursaspor'da yetişen Muhammed, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 32, Konferans Ligi elemelerinde 5, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere toplam 38 maçta Başakşehir'in kalesini korudu. Mücadele ettiği 3 kulvarda kalesinde toplam 39 gol gören 29 yaşındaki eldiven, 14 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Öztürk:

Çok güzel bir karar bence! Ülkemizin yetenekli oyuncularını desteklemek ve değer vermek çok önemli! Şengezer'in bu başarısı sayesinde Beşiktaş doğru yolu tutuyor! Genç ve güçlü bir kaleciye ihtiyaç vardı işte!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmine Yalçın:

ya şengezer iyi adam da beşiktaş yine de kız değiştir gibi davranıyor kaleci konusunda birkaç sezon önce diğer adam vardı o da gitti yine aynı hikaye mi başlayacak neyse görelim bakalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDuygu Şen:

Vallahi şaşırdım açıkçası. Dünyaca ünlü kalecileri bekliyordum da Şengezer mi çıktı? Ama adamın Başakşehir'deki performansına bakınca haklılarmış Beşiktaş. 14 maçta gol yememek hiç kolay değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak