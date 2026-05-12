Kuveyt, Bubiyan Adası'na sızma girişimi sonrası İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir grubun Bubiyan Adası'na sızma girişimini 'düşmanca eylem' olarak değerlendirerek İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni protesto etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası'na sızma girişiminde bulunması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan'ın, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle protesto notası verdiği belirtildi.

Kuveyt'in söz konusu olayı "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, İran'dan bu tür faaliyetleri derhal ve koşulsuz şekilde durdurmasının talep edildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, yaşananların ülkenin egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında ülkenin meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve ülke egemenliği ile halkın güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Ateş:

Bu tür harekatlara karşı çok katı cevap verilmeli bence, yoksa bunu kimse ciddiye almaz. Suçluların ağır cezalandırılması lazım ki başkaları iki kere düşünsün. Ama yönetimin bunu nasıl yapacağından emin değilim açıkçası...

Haber YorumlarıBaran Ünal:

Subhanallah ya bu ne biçim insanlar... Masum insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Allah korusun bu tür olaylardan. Umarım güvenlik güçleri çok dikkatli oluyor ve halkımız emniyetde.

Haber YorumlarıFatih Yazıcıoğlu:

Yazık ya, insanlar birbirinin canını almaya çalışırken bir de masum hayvanların yaşadığı adaya saldırıyorlar, ne biçim dünya bu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

