Haberler

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın gözaltına altına alındığı öğrenildi.

  • Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bir alışveriş merkezinin kafe önünde yumruklu saldırıya uğradı.
  • Saldırgan Y.Y. (32) olay yerinden kaçarken bindiği takside polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi; şüphelinin 'kasten yaralama' kaydı bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda saldırıya uğradı.

TORREIRA'YA YUMRUKLU SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde bir kişi tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI 

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirledi. Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SOL KAŞI İLE GÖZÜ ARASINDA KIZARIKLIK

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Aksöz:

Kimse ne kadar ünlü olursa olsun başkasına şiddet kullanamaz, bunu hak etmiyo ama bu saldırgan adamın cezası çok ağır olması lazım. Zaten suçluların sırt çevrildiğini hepimiz biliyoz, bunun gibi olaylar yüzünden insanlar korksuz davranıyo. Böyle tipler için örnek ceza lazım bence.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTülay Akpınar:

Böyle şeyler olmaz birader. Eskiden insanlar birbirine saygılı davranırdı. Şimdi herkes kendi halinde değil, başkasının işine karışıyor. Böyle giderse daha kötü olacak. Umarım bu olay iyi neticelenir de Torreira ve ailesi güvenli kalır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülseren Sezer:

Ya bunun ne alakası var yahu, meşhur diye birini sokak ortasında dövüyorlar, bu nasıl bir ülke be!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi
Şehir yandı! Şampiyon olan takımlarını krallar gibi karşıladılar

Şehir yandı! Şampiyon olan takımlarını krallar gibi karşıladılar