Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde boya yaptığı sırada kalp krizi geçiren 65 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya işi yapan 65 yaşındaki Halil Şanlıtepe çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şanlıtepe, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Normalde İzmir'de bir huzurevinde yaşadığı ve zaman zaman boya işleri yaptığı öğrenilen Şanlıtepe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı