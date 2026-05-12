Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Real Madrid, genç yeteneklere odaklanan transfer stratejisi kapsamında, Juventus formasıyla başarılı bir performans sergileyen Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 resmi maçta 11 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk yıldızı daha gözüne kestirdi. Juventus formasıyla İtalya’da fırtınalar estiren milli oyuncu Kenan Yıldız, eflatun-beyazlıların radarına girdi.

PEREZ'İN YENİ HAYALİ

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yeteneklere odaklanan transfer stratejisi kapsamında Kenan Yıldız'ı kadroya katmak istiyor. Habere göre Madrid yönetimi, Kenan'ı sadece bir yetenek olarak değil, kulübün gelecek on yılındaki hücum hattının ana parçalarından biri olarak görüyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 11 gol ve 10 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın farklı devlerini de peşine takmış durumda. İtalyan kulübü her ne kadar genç oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmasa da, Real Madrid’in bu transfer için ciddi bir bütçe ve plan hazırladığı ifade ediliyor.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kılıçarslan:

Artık gençlerimiz Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynuyor ???? Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız da giderse çok sevinirim doğrusu ?? Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün rüyası bir Türkiye'de yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum ? Biz her zaman ileriye doğru gidiyoruz, sağı soluyuz değil! ??

Haber YorumlarıOnat Bölükbaşı:

Kenan Yıldız harika bir oyuncu ya takip ediyorum ben uzun zamandır çok dinamik çok hızlı ve futbol zekası yüksek biri Real Madrid'e gitse çok iyi olur hem Arda'yla birlikte oynayabilirse türk futboluna da çok faydası olur umarım transfer gerçekleşir

Haber YorumlarıHasibe Tuncay:

Arda Güler'in başarısı çok güzel ama şunu söylemek gerekir ki Juventus'un stadyumu gerçekten muazzam! Kenan da giderse tabii ki iyi olur ama ben daha çok o stadyumun mimarisinden etkilendim! Umarım bu iki oyuncu da başarılı olur!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

