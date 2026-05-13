İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon; 8 gözaltı

İstanbul'da, sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmeye çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyonda, takibe alınan 15 kişinin tamamı yabancı uyruklu.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı. İngiltere tarafından paylaşılan 'riskli yolcular' bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleriyle İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkelerden biri olan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportlar kullandıkları belirlendi. Aynı pasaport numarasının birden fazla kişi tarafından kullanıldığı da saptandı.

Çalışmaların devamında birlikte hareket ettikleri belirlenen 8 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

