Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

ABD basınında yayımlanan gizli bir istihbarat raporu, İran’ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü koruduğunu öne sürdü. Raporda, ABD ordusunun kritik mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise habere sert tepki göstererek, medyayı “vatana ihanet” ile suçladı.

  • The New York Times'a sızdırılan gizli istihbarat raporu, İran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü koruduğunu ve ABD'nin kritik mühimmat stoklarında ciddi azalma olduğunu öne sürüyor.
  • Rapora göre İran, 33 füze rampasının 30'una erişimi sürdürüyor, füze stoklarının yaklaşık %70'i kullanılabilir durumda ve yer altı tesislerinin yaklaşık %90'ı aktif.
  • ABD Başkanı Donald Trump, haberi 'vatana ihanet' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi ve İran'a ait 159 geminin tamamen batırıldığını savundu.

ABD basınında yayımlanan gizli istihbarat raporu Washington’da yeni bir tartışma başlattı. Raporda, İran’ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü koruduğu iddia edilirken, ABD’nin kritik mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise haberlere sert sözlerle tepki gösterdi.

Amerikan The New York Times gazetesinin yayımladığı gizli istihbarat raporunda, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesine dikkat çekildi. Haberde, İran’ın 33 füze rampasının 30’una erişim sağlamayı sürdürdüğü ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70’inin kullanılabilir durumda olduğu iddia edildi.

Raporda ayrıca İran’ın, Amerikan savaş gemilerini tehdit edebilecek askeri gücünü koruduğu değerlendirmesine yer verildi.

İRAN’IN YERALTI TESİSLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, İran’ın yer altındaki füze depolama ve fırlatma tesislerinin büyük bölümünün aktif durumda olduğu öne sürüldü. Askeri istihbarat birimlerinin uydu görüntüleri ve gözetleme sistemlerinden elde edilen verilere dayandırdığı değerlendirmede, ülke genelindeki yer altı tesislerinin yaklaşık yüzde 90’ının kullanılabilir olduğu ifade edildi.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARINDA AZALMA İDDİASI

Raporda ABD ordusunun kritik mühimmat stoklarında önemli kayıplar yaşadığı da belirtildi. Özellikle Tomahawk seyir füzeleri, Patriot hava savunma füzeleri ve ATACMS kara konuşlu füze sistemlerinde ciddi tüketim olduğu öne sürüldü.

TRUMP’TAN SERT ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, habere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Trump paylaşımında, “Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylüyor. bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran’a ait 159 geminin tamamen batırıldığını savundu. Açıklamasında, “Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir.” dedi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRahime Çakır:

İran tehdit ortaya koydukça da batı medyasının desteği devam ediyormuş işte tam Atatürk'ün söylediği bağımsız basına ihtiyacımız var

Haber YorumlarıEyyup Sabri Zeybek:

Hahaha kadın gazetecilerin yönettiği basın ne yapıyor zaten! Söz gelimi erkek editörü olsa bu saçmalıkları yayımlamazdı! Medya da işini bilmiyor artık!

Haber YorumlarıÖzlem Işık:

Allahu ekber! Bu ne bileyim ya, gizli raporlar sızıyor, ülke güvenliği tehlike altında! Medya bu kadar sorumsuz olamaz! Devletimiz bu konuda derhal harekete geçmeli ve gerekli tedbirleri almalı! Böyle şeyler lütfen olmasın, çok endişeliyim!

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Vatanınada, sanada.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

