İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Turgut Koç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi.

Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Koç, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Koç'un üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.