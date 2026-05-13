Haberler

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limitini aştı. UEFA’dan yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası gelecek. Ceza kesinleşti.

  • Fenerbahçe'ye harcama limitini aşması nedeniyle UEFA tarafından yaklaşık 10 milyon euro para cezası kesildi.
  • Cezanın gerekçesi arasında Jose Mourinho'nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının bütçeye dahil edilmesi yer alıyor.
  • UEFA'nın kararı kesinleşti ancak Fenerbahçe'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe’nin harcama limitini aşması nedeniyle UEFA’dan ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 10 milyon euro para cezası gelecek.

HARCAMA LİMİTİ AŞILDI İDDİASI

İddiaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA ile yapılan görüşmeler sonrası bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limitini aştı. Bu gelişmenin ardından UEFA’nın sarı-lacivertli kulüp hakkında kararını verdiği belirtildi.

CEZA KESİNLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre UEFA’nın Fenerbahçe’ye vereceği yaklaşık 10 milyon euroluk para cezası kesinleşti. Resmi sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

MOURINHO VE KEREM DETAYI

Haberde özellikle Jose Mourinho’nun mali yükümlülükleri ile Kerem Aktürkoğlu’nun maaş planlamasının UEFA incelemesinde etkili olduğu aktarıldı. Fenerbahçe cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Sarı-lacivertli camiada şimdi gözler UEFA’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Kararın ardından kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Türkiyede ki al gülüm ver gülüm hesapları uefa kriterlerine işlemeyeceğini ancak acemi yöneticiler anlamaz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

Casusluk davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?