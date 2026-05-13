Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.

  • Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretmekten vazgeçeceği konusunda yüzde 100 emin olduğunu söyledi.
  • İranlı yetkililerin, zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini belirttiğini aktardı.
  • Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu ABD'nin çıkaracağını ve görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.

Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"ACELEYE GETİRMEYECEĞİZ"

Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.

"İRAN'IN MÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çin seyahati öncesi Beyaz Saray'da son kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler. Biz oyun oynamayız. Biz sadece iyi bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Her halükarda bunun Amerikan halkı için çok iyi olacağına inanıyorum. Aslında İran halkı için de çok iyi olacağını düşünüyorum. İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yollardan ya da başka bir şekilde kazanacağız." dedi.

Kaynak: AA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Ulutürk:

bak sen buna ?? ben de kendime "%100 eminim" demiştim sınava çalışmaya başlayacağım diye, ordan ne çıktı bilir misin ??

Haber YorumlarıElif Kaya:

Vay be çok güzel haberler geliyor! Umarım bu gerçekleşir! Söyledikleri oraya çıkarılan nükleer tozdan bahsetmişler ya, bunun aslında insanlar nasıl temizleniyor hiç bilmiyorum! Böyle tehlikeli malzemeler ciddi iş!

Haber YorumlarıRukiye Gürcüm:

Yüzde 100 emin mi :) Avrupa'da böyle bir konuda bu kadar iddialı konuşan lider yok, hep diplomasi dili kullanıyorlar. Ama tabii bizim ülkenin durumu ne olsa yok sayılıyor...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

