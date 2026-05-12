Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi yıldız golcü

Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçimi kazanmalarının ardından takıma önemli bir santrfor takviyesi yapmak adına girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin taraftarı heyecanlandıracak bir golcü transferi konusunda hemfikir olduğu öğrenildi.
GÜNDEM YILDIZ FORVET
Sezonun devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi isimlerle yollarını ayırıp kadrosuna sadece genç yetenek Sidiki Cherif’i dahil eden Fenerbahçe’de, forvet hattındaki sayısal ve tecrübe eksikliği en kritik gündem maddesi haline geldi.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Adaylığını resmen açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına da başladı. Aziz Yıldırım, ekibinin yürüttüğü temasları 6-7 Haziran tarihlerindeki kongre sonrasında somutlaştıracaklarını ifade ederken, "Dünya çapında bir kadro" vaadiyle taraftarı heyecanlandırdı. Öte yandan Hakan Safi’nin de bu süreçte önemli temaslarda bulunduğu ve aynı Aziz Yıldırım gibi ''Dünya çapında bir kadro'' kurmayı hedeflediği aktarıldı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Bu doğrultuda her iki başkan adayında da forvet transferi gündeminde Romelu Lukaku, Alexander Sörloth ve Dusan Vlahovic gibi ''A kalite'' isimler olduğu dile getirildi.