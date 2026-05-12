Antalya'da denizin dibi dileklerle doldu: Ev, araba ve sağlık istekleri

Antalya'da Hıdırellez gecesi denize atılan dilek kağıtları ve poşetler, dalgıçlar tarafından toplanarak deniz temizliği yapıldı. Dilekler arasında ev, araba ve sağlık istekleri dikkat çekti.

Antalya'da her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez kapsamında denize atılan dileklerin yer aldığı poşet ve kağıtlar, dalgıçlar tarafından toplanarak temizlendi. Baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez'de vatandaşlar, dileklerini su geçirmez poşetler içerisinde kırmızı kurdele veya keselerle sararak denize bırakıyor. Dalgıçlar, gerçekleştirdikleri deniz temizliği çalışmalarında diğer atıkların yanı sıra bu dilek poşetlerini de toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Deniz tabanı dileklerle doldu

Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, "Baharın gelişi, bereket, sağlık ve umutla ilişkilendirilen Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Maalesef bizim de bu hafta sonu yaptığımız dalışta Hıdırellez'den kalma dilekler karşımıza çıktı. Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar. Hıdırellez dileklerini topluyor ve denizi temizliyoruz. Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor. Neredeyse her dilek kağıdının veya kesesinin içinde de madeni 1 TL vardı. Her biri 1 TL olmak üzere toplam 58 TL topladım" dedi.

Dilekler arasında ev, araba, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi ve çocuk gibi istekler yer aldı

Bazı poşetlerde birden fazla kişinin dileğinin yer aldığını anlatan Fırat, "Açtığım poşetlerden 7-8 farklı kağıt çıktı. Birçok kişi dileklerini koyduğu poşet ve kesenin içine bir de taş koymuştu. Dilek kağıtlarının dalgaların etkisiyle karaya vurmasını engellemeyi amaçlamışlar. Dilek notları genellikle kırmızı keselerin içine konulmuş veya kırmızı iple bağlanmıştı. Mürekkepli kağıtlar, kaplamalı notlar, kurdeleler ve poşetler maalesef denizleri kirletiyor. Kimsenin inancıyla dalga geçmek istemedik. Amacımız deniz kirliliğine dikkat çekmekti. 1 saatlik dalışta 1'er TL'den olmak üzere toplamda 58 TL madeni para topladık. Doğadan bir şey istiyorsak, doğaya zarar vermeden yapmalıyız" diye konuştu.

Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı çevresinde dalış yaparak denizden poşet ve kağıtları toplayan Fırat, dilekler arasında ev, araba, cep telefonu, elektrikli süpürge, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi ve çocuk gibi isteklerin yer aldığını söyledi. - ANTALYA

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatma Selcen Katrancı:

Çevre için bilinç kazanmak gerekiyor ?? İnanç ile çevre sorumluluk bir arada gitmeli, doğaya saygı başında gelsin ?

Haber YorumlarıErsin Güler:

eskiden insanlar böyle saçmalik yapmazdı, hıdırellez geleneği vardı ama bu denize çöp atmak değildi. şimdi herkes imkanı yok diye denize para ve dilek atıyor, bence bu geçmişteki manevi değerlerimizi kayıp ettirmiş.

Haber YorumlarıMuhammed Yusuf Ataş:

Yahu bu kadınlar ne kadar irrasyonel! Denize dilek atıyorlar, sanki o dilekler gerçek olacak! Ev istiyorum, araba istiyorum diye... İnsan kendi çabasıyla kazanır bunları! Çevre kirliliğine de hiç aldırış etmiyorlar!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

