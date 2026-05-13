Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

Türkiye gündemine oturan CHP’li Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yalım’ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında dile getirdiği iddiaların ardından adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den çok sert bir açıklama geldi.

"OTEL ODASI" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Özkan Yalım’ın ifadesinde, 2018 yılında CHP’nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyonun çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde yaşandığını öne sürdüğü olay yer aldı. Yalım, ifadesinde Veli Ağbaba’nın kendisinden viski istediğini, viskiyi aldıktan sonra Bursa Parti Meclisi üyesi Gamze Pamuk Ateşli ile Muğla Parti Meclisi üyesi Gizem Özcan’ın birlikte Veli Ağbaba’ya ayrılan odaya geçtiğini ileri sürdü. Yalım ayrıca daha sonra Veli Ağbaba’nın kendisine “iyi akşamlar” diyerek odadan ayrılmasını istediğini iddia etti.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ’DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

İddiaların gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Gamze Pamuk Ateşli sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Ateşli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz! Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım."

GÖZLER CHP CEPHESİNE ÇEVRİLDİ

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından CHP cephesinden gelecek yeni açıklamalar merak konusu oldu. Tartışma yaratan iddiaların siyasette nasıl bir yankı uyandıracağı ise yakından takip ediliyor.

Gamze Pamuk Ateşli'nin açıklamasının tam metni;

Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım.

Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım.

Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır.

Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!

