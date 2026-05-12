Adıyaman'da bir kişi hayatına son verdi

Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşayan G.P. (45) isimli kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendini astı. G.P.'yi hareketsiz şekilde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi yapılacak olan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı