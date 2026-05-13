Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken teknik direktör gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın daha önce Aykut Kocaman ile anlaştığı öne sürülürken şimdi ise Vincenzo Montella iddiası gündeme geldi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman ile anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertli kulübün efsane isimlerinden biri olan Kocaman’ın göreve hazır olduğu ve Yıldırım cephesiyle temas halinde bulunduğu belirtilmişti.

BU KEZ MONTELLA İDDİASI

Son olarak ise Aziz Yıldırım’ın teknik direktör listesindeki ilk hedefin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü. İtalyan çalıştırıcının futbol anlayışı ve oyuncularla kurduğu iletişimin Yıldırım cephesinde olumlu karşılandığı ifade edildi.

GÖZLER SEÇİM SONRASINDA

Fenerbahçe’de başkanlık yarışının kızışmasıyla birlikte teknik direktör konusunda farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.