Samsun'u vuran selin geldiği anlar kamerada

Samsun'un Havza ilçesinde Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu birçok ev, iş yeri ve araç su altında kaldı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Samsun’un Havza ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hacıosman Deresi’nin taşmasının ardından ilçede sel ve taşkın meydana geldi.

ARAÇLAR VE KONTEYNERLER SÜRÜKLENDİ

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar da sel sularına kapılarak sürüklendi. Taşkının etkisiyle çöp konteynerlerinin de akıntıyla taşındığı görüldü.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, Havza Kültür Merkezi önündeki meydanın tamamen suyla kaplandığı dikkat çekti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Görüntülerde ayrıca çevredeki iş yerlerinde oluşan hasar, su altında kalan cadde ve sokaklar ile selin şiddeti net şekilde görüldü.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
