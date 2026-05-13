Haberler

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı Haber Videosunu İzle
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Al Nassr’ın şampiyonluğu son saniyede kaçırmasının ardından Cristiano Ronaldo’nun gözlerinin dolduğu anlar dikkat çekti. Dünya yıldızını bu halde görenler “Sen bu hallere düşecek adam mıydın” yorumları yaptı.

  • Al Nassr, son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk avantajını kaybetti.
  • Cristiano Ronaldo, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı ve büyük üzüntü yaşadı.
  • Al Nassr, gelecek hafta Damac deplasmanını kazanması halinde şampiyon olacak.

Al Nassr’ın son saniyede yediği gol sonrası Cristiano Ronaldo’nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Portekizli yıldızın bitiş düdüğü sonrası gözlerinin dolduğu anlar geceye damga vurdu.

ŞAMPİYONLUK SON SANİYEDE ERTELENDİ

Al Nassr, mücadeleyi 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun bitime 15 saniye kala yaptığı hata sonrası kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte puanını 83’e yükseltti. Al Nassr, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta kupayı erteledi. Al Hilal ise 78 puana ulaştı.

Şampiyonluk tamamen kaçmasa da Al Nassr büyük avantajı değerlendiremedi. Mavi-sarılı ekip, gelecek hafta Damac deplasmanını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

RONALDO GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun büyük yıkım yaşadığı görüldü. Portekizli yıldızın gözlerinin dolduğu ve uzun süre büyük üzüntü yaşadığı anlar dikkat çekti. Sahada adeta donup kalan Ronaldo’nun görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

“SEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM MIYDIN?” YORUMLARI

Cristiano Ronaldo’nun üzgün hali futbolseverlerin de dikkatini çekti. Dünya yıldızını bu halde görenler “Sen bu hallere düşecek adam mıydın” şeklinde yorumlar yaptı. Portekizli yıldızın yaşadığı hayal kırıklığı maçın önüne geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmine Yağçı:

Şampiyonluk son saniyede kaçırması gerçekten talihsizlik, eski zamanlarımızda böyle son dakika dramalarını daha sık yaşardık.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Demir:

ben de bu tarz durumları yaşadım maçlarda, çok zor oluyor insanın. Özellikle son saniye de gol yedikten sonra, bütün kafa hiçleşiyo. Ronaldo'nun da duygularıyla yaşaması çok doğal bence, bu tür şeyler insanı etkiliyo gerçekten.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHandan Tola:

Ronaldo'nun bu hali baya üzücü ya ?? Adamın hayatında kaç tane şampiyonluk var, o yüzden bu kadar abartması normal ???>? Neyse, gelecek haftayı bekleyelim ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

aklında fener yoksa gel galatasaray da noktala futbol hayatını

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhalif:

iyi de şampiyonluk kaçmamış ki sadece bu maçta garantilememişler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan'dan gençlere çok konuşulacak evlilik tavsiyeleri
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!