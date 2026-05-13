Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Al Nassr’ın son saniyede yediği gol sonrası Cristiano Ronaldo’nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Portekizli yıldızın bitiş düdüğü sonrası gözlerinin dolduğu anlar geceye damga vurdu.

ŞAMPİYONLUK SON SANİYEDE ERTELENDİ

Al Nassr, mücadeleyi 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun bitime 15 saniye kala yaptığı hata sonrası kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte puanını 83’e yükseltti. Al Nassr, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta kupayı erteledi. Al Hilal ise 78 puana ulaştı.

Şampiyonluk tamamen kaçmasa da Al Nassr büyük avantajı değerlendiremedi. Mavi-sarılı ekip, gelecek hafta Damac deplasmanını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

RONALDO GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun büyük yıkım yaşadığı görüldü. Portekizli yıldızın gözlerinin dolduğu ve uzun süre büyük üzüntü yaşadığı anlar dikkat çekti. Sahada adeta donup kalan Ronaldo’nun görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

“SEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM MIYDIN?” YORUMLARI

Cristiano Ronaldo’nun üzgün hali futbolseverlerin de dikkatini çekti. Dünya yıldızını bu halde görenler “Sen bu hallere düşecek adam mıydın” şeklinde yorumlar yaptı. Portekizli yıldızın yaşadığı hayal kırıklığı maçın önüne geçti.