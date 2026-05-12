Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor’da yaşadığı sağlık problemi nedeniyle günlerdir gündemde olan Bayhan Gürhan hakkında karar netleşti. Yayınlanan son bölüm fragmanında sağlık durumunun ciddiyeti dikkat çekerken, Acun Ilıcalı’nın topladığı acil durum konseyi sonrası Bayhan’ın yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.

Survivor’da heyecanın giderek arttığı günlerde yaşanan gelişme yarışmacıları ve izleyicileri derinden etkiledi. Fragmanda küçük bir operasyon geçirdiğini anlatan Bayhan’ın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ölümden döndüğünü söylemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ACUN ILICALI: BAYHAN HEPİMİZİ KORKUTTU

Ada Konseyi’nde yarışmacılara açıklama yapan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumunun öncelikleri olduğunu belirtti.

Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Kendisi gözetim altında tutuluyor. Kanaması durmadı ve hepimizi gerçekten korkuttu” ifadelerini kullandı.

Doktor kontrollerinin ardından Bayhan’ın yarışmaya devam etmesinin sağlık açısından riskli olduğu belirtildi.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yapılan değerlendirmeler sonrası Bayhan Gürhan’ın Survivor macerasının sona erdiği açıklandı. Acun Ilıcalı, doktorların raporu doğrultusunda yarışmacının yarışmaya devam etme şansının bulunmadığını söyledi.

Kararın ardından yarışmacılar büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada da Bayhan’a destek mesajları yağdı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Bayhan’ın yaşadığı rahatsızlığın şiddetli burun kanaması nedeniyle başladığı öğrenildi. Ünlü yarışmacının fazla miktarda kan kaybettiği ve yapılan müdahalelerin ardından ameliyata alındığı belirtildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilen Bayhan’ın, bir süre daha doktor gözetiminde kalacağı aktarıldı.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980’de Adana’da dünyaya geldi. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Kendine özgü tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Bayhan, müzik kariyerinde birçok albüm ve single çalışmasına imza attı.