İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

ABD ve İran arasındaki müzakere masasının yeniden kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD’YE MÜZAKERE İÇİN 5 ŞART

İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

TRUMP: YA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA YERLE BİR EDİLECEKLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray’da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz" diye konuştu. İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tuttuklarını öne süren Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki şekilde de biz kazanacağız" dedi.

Bir basın mensubunun "İran Savaşı konusunda Başkan Şi'ye mesajınız nedir?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Onun nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Ablukaya bakarsanız problem yok. Bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyorlar. Problem yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA