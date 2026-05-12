İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

ABD ve İran arasındaki müzakere masasının yeniden kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran cephesinden Washington’a 5 şart geldi. İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

  • İran, ABD ile müzakerelere başlamak için 5 ön şart sundu: tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek 'Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler' dedi.

ABD’YE MÜZAKERE İÇİN 5 ŞART

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

TRUMP: YA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA YERLE BİR EDİLECEKLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray’da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz" diye konuştu. İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tuttuklarını öne süren Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki şekilde de biz kazanacağız" dedi.

Bir basın mensubunun "İran Savaşı konusunda Başkan Şi'ye mesajınız nedir?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Onun nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Ablukaya bakarsanız problem yok. Bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyorlar. Problem yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerkan Polat:

Eskiden böyle müzakerelerde taraflar çok daha esnek davranırdı şimdiki kadar sert koşullar koymak nadir olurdu

Haber Yorumlarıİbrahim Danış:

Tabii tabii, İran kendi şartlarını koşuyor ama peki kim garantör olacak bunların? Hele hele savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi denilen konuyu ABD'ye mi bırakacaklar? Böyle müzakereler hep aynı yere varıyor işte.

Haber YorumlarıSonay Tosun:

Ben de eski günleri hatırlıyorum, o zamanlar böyle şeyler çok farklıydı işte. Uluslararası müzakereler daha saygılı ve ciddi alınırdı. İran'ın bu koşulları koyması hiç yanlış değil bence, kendi ülkesinin çıkarlarını düşünmek zorunda. Umarım bu sefer anlaşmaya varılabilir, herkesin barışta kazancı vardır sonuçta.

