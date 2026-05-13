Kemaliye'de kayalığın tepesine yapılan ev merak uyandırıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalığın zirvesine inşa edilen ve 96 basamakla ulaşımı sağlanan ev, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Emekli öğretmen çiftin kendi çabalarıyla inşa ettiği ev, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıkan Kemaliye ilçesi, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi doğal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçenin simgelerinden biri haline gelen kayalık üzerindeki ev ise ilgi odağı oluyor. Emekli öğretmen Bekir Taştan ile eşi Nermin Taştan tarafından yıllar önce kayalığın zirvesine yapılan ev, ilçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

İstanbul'daki çalışma hayatlarının ardından sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kemaliye'ye yerleşen çift, evi kendi imkanlarıyla inşa etti. Kum, çimento ve taşların önce kayalığın eteklerine taşındığı, ardından ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldığı evin yapımı yaklaşık 2 yıl sürdü.

Kayalığın tepesinde yer alan ve 96 basamakla ulaşılan ev, manzarasıyla ilgi görürken, ilçenin sembollerinden biri olarak gösteriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

