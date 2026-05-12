Haberler

Ev sahibi ile kiracı arasında bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 11 yaralı

Ev sahibi ile kiracı arasında bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 11 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde ev sahibi ve kiracı arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Olayda 1 kadın bıçakla, 1 kız çocuğu taşla yaralanırken, diğer yaralılar da sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Polis ekipleri müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da ev sahibi ile kiracının yakınları arasında çıkan kavgada 2'si kadın 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak içerisinde kiracı ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kiracının ve ev sahiplerinin de yakınları dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Kavgada 1 kadın bıçak darbesiyle 1 kız çocuğu taş darbesiyle 9 kişi ise yine sopa ve taş darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi.

Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Kemal Şentürk:

Adıyaman'da yaşadığım dönem böyle bir şeyler sık görülüyordu! Mahalle arası anlaşmazlıklar çok çetin işler hale gelirdi gerçekten! Sopa taş bıçak ne varsa meydana çıkardı halk! Ben de bir apartmanda kiraydım o zamanlar hiç böyle duruma girmek istemezdim ulan çok riskli bir yaşama dönüyor insanın! Umarım bu yanlışların hesabını verir!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Güneş:

Yani bu olayın başında ne vardı ya gerçekten anlamadım birbirlerine kızdılar mı ne diye bıçak çekerek 11 kişi yaralatıyor ya hani ev kirası meselesi mi yoksa başka bi sey mi yani polis bu kadar çabuk nasıl mı müdahale etti acaba haber eksik sanki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Faruk Teke:

Vallahi bu ne rezalet ya insanların dini değerleri kalmamış birbirine bıçak çekmek ne demek Allahın huzurunda hesap verecekler bunlar İslam'da komşunun hakkı vardır şu toplumdaki cahillik çok fazla olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu