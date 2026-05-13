Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira’ya İstanbul’da yapılan yumruklu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun AVM çıkışında beklenerek hedef alındığı öğrenildi.

AVM ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa’daki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kafeden çıkan Lucas Torreira’nın, Yusuf Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradığı belirtildi. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri ve Torreira’nın yakın çevresi araya girerek olayı büyümeden engellemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde saldırganın Torreira’ya aniden yöneldiği ve çevredeki kişilerin müdahale ettiği anlar yer aldı. Şüphelinin olay sonrası taksiyle kaçmaya çalıştığı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

“İPEK BENİM KIZ ARKADAŞIM” DEDİ

Şüpheli Yusuf Y.’nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini düşündüğü için futbolcuyu takip ettiğini söylediği belirtildi.

Lucas Torreira ise poliste verdiği ifadede İpek B.’nin kız arkadaşı olduğunu ve şahıs hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

ŞOFÖRÜ DE KAVGAYA KARIŞTI

Polis incelemesinde Torreira’nın şoförü Eray S.’nin de tarafları ayırmaya çalışırken saldırgana yumruk attığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde Lucas Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu öğrenildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe saldırganın geçmişte Lucas Torreira, Devrim Özkan ve İpek B.’ye yönelik tehdit içerikli mesajlar attığı öne sürüldü. Dosyaya giren mesajlarda “Gerekirse tetikçi kiralayacağım” şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.