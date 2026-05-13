Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya İstanbul’da düzenlenen saldırının ardından soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Yusuf Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden Lucas Torreira'ya yönelik ölüm tehditleri içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.

  • Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde Yusuf Yıldırım'ın yumruklu saldırısına uğradı.
  • Şüpheli Yusuf Yıldırım, olay yerinden kaçarken takside yakalandı ve 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.
  • Yusuf Yıldırım'ın, Torreira'ya yönelik sosyal medyada ölüm tehditleri içeren ve 'tetikçi kiralayacağını' belirten mesajlar paylaştığı tespit edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı sırada Yusuf Yıldırım isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay sırasında Torreira’nın şoförünün de tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yusuf Yıldırım’ın geçmişte Lucas Torreira’ya yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya mesajlarında şüphelinin, Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde görev yaptığı belirtilen İpek B.’ye, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan’a ve Lucas Torreira’ya yönelik tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Uruguaylı futbolcu hakkında ölüm tehdidi içeren ifadeler kullandığı ve “gerekirse tetikçi kiralayacağını” yazdığı görüldü.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLevent Tosun:

Tetikçi kiralayacağım diye yazıyor! Bu ne cüretse! Böyle birini ağır cezalandırmalılar, çok ağır. Böyle insanlara hafif ceza olmaz.

Haber YorumlarıRaşan Yalçın:

Arkada ne oluyor yahu? Sosyal medyada tehdit edecek kadar nefret ettiyse neden çıkıp saldırıyor? Birisi bu adamı kontrol etmiyor mu? Şu tür insanlar neden böyle rahat hareket ediyor anlayamıyorum. Başında biri var mı acaba?

Haber YorumlarıNeval Özkan:

Bu olay çok tuhaf... Birine bu kadar kinden saldırırsan, toplum değerlri çöküyor diye düşünüyorum. Futbolcuya saygı duymasan bile insan gibi davranılır. Böyle şeyler artık normal hale geldi anlaşılan.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

