Haberler

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Görüşme gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddia sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Başkan Adayı Hakan Safi’nin dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Fatih Demirkol’un aktardığı bilgilere göre Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptı. Transfer görüşmesinin detayları açıklanmazken sarı-lacivertli camiada iddia büyük heyecan yarattı.

FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile birlikte öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi’nin, seçim öncesi yıldız futbolcularla temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Daha önce Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle ilgili iddialar gündeme gelmişti.

AVRUPA’NIN YILDIZLARINDAN BİRİ

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Milli yıldızın adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Galatasaray'da adım atsa Trabzonspor para kazanıyor
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu
Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum