Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan, YouTube programında yaptığı açıklamalarla yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Artan düğün maliyetlerine dikkat çeken ünlü şarkıcı, genç çiftlere “Nikah yapın, IBAN verin” tavsiyesinde bulundu.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Kafa Tv'nin YouTube kanalında yayınlanan programının son bölümünde evlilik hazırlığı yapan gençlere dikkat çeken önerilerde bulundu. Geleneksel düğünlerin artık ciddi bir maddi yük haline geldiğini söyleyen Sayan, özellikle takı merasimleri ve düğün organizasyonlarının maliyetine vurgu yaptı.

"ASTARI YÜZÜNDEN PAHALIYA GELİYOR"

Takı törenlerinden beklenen maddi desteğin yapılan harcamaları karşılamadığını savunan Sayan, “Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin” ifadelerini kullandı.

“BOHÇA İŞİ DE GEREKSİZ”

Sayan, düğünlerdeki bohça geleneğini de eleştirerek bunun gereksiz bir masrafa dönüştüğünü söyledi. Doğrudan maddi destek verilmesinin daha mantıklı olduğunu savunan ünlü şarkıcı, “Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin” dedi.

Geçmiş yıllardaki düğün alışkanlıklarına da değinen Seda Sayan, “Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi” ifadelerini kullandı. 

OĞLUNA "YURT DIŞINDA EVLEN" TAVSİYESİ

Ünlü sanatçı, oğlu Oğulcan Engin’e de yurt dışında evlenmesini önerdiğini açıkladı. Büyük düğün organizasyonlarında herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu söyleyen Sayan, “Kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar” ifadelerini kullandı.

2022’DE ÇAĞLAR ÖKTEN İLE EVLENMİŞTİ

Seda Sayan, 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Doğru söze ne hacet.

Haber YorumlarıAyşe Pınar Zeybek:

Bizim zamanımızda da düğünler maliydi ama şimdi tam başka bir seviye. Kızımızın düğünü için on ay planladık, yine de herkes bir şeyden şikayet etti. Boşuna mı yaptığımızı hala düşünüyorum açıkçası.

Haber YorumlarıFethiye Güleç:

Seda Sayan çok haklı. Düğünler gerçekten çok pahalı oldu. Takı törenlerine bakın. Altın beklemek için milyonlar harcanıyor. Bohça da gereksiz. Para göndermek daha iyi. Oğluna yurt dışında evlenmeyi önermiş, çok akıllıca.

Haber YorumlarıTuba Bölükbaşı:

ya ne bileyim artık, herkes düğün diye milyonlar harcıyor sonra da borç batıyor. seda haklı tabi, nikah yapıp iban vermek en mantıklısı. neden hala geleneksel bu saçmalıklara devam ediyoruz anlamıyorum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

