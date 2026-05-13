İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın seçim stratejisi netleşmeye başladı. Yıldırım’ın efsane futbolcularla birlikte hareket edeceği, seçim sonuna kadar teknik direktör ve transfer isimlerini açıklamayacağı öne sürüldü.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda camiada birlik havası oluşturmayı hedefliyor.
  • Yıldırım, seçim bitene kadar teknik direktör veya futbolcu ismi açıklamama kararı aldı.
  • Seçim çalışmaları İstanbul'la sınırlı kalmayacak, taraftar dernekleri üzerinden Türkiye genelinde yürütülecek.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler başkan adaylarına çevrilirken, Aziz Yıldırım’ın seçim stratejisi de netleşmeye başladı. Tecrübeli başkanın, camianın tüm dinamiklerini harekete geçirecek kapsamlı bir plan hazırladığı öğrenildi.

HEDEF YENİDEN “KAZANAN KİMLİK”

Aziz Yıldırım’ın seçim sürecindeki en önemli hedeflerinden birinin camiada yeniden birlik havası oluşturmak olduğu belirtildi.

Yıldırım’ın kampanya sürecinde kulübün efsaneleşmiş eski futbolcularıyla birlikte hareket edeceği, taraftara ise şampiyonluk dönemlerini yeniden hatırlatmayı amaçladığı ifade edildi. Başarılı dönemlerin sembol isimlerinin seçim çalışmalarında aktif rol alacağı öne sürüldü.

“İSİMLERİN ARKASINA SAKLANMAYACAĞIM”

Aziz Yıldırım’ın seçim bitene kadar teknik direktör ya da futbolcu ismi açıklamama kararı aldığı belirtildi. Anlaşma sağlansa bile transfer ve teknik direktör hamlelerinin kamuoyuna duyurulmayacağı, bu stratejiyle “İsimlerin arkasına saklanmıyorum, güçlü yönetim vaat ediyorum” mesajı verilmek istendiği aktarıldı.

TÜM TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAPACAK

Yıldırım’ın seçim çalışmaları yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Taraftar dernekleri üzerinden Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir diyalog süreci yürütüleceği öğrenildi. Derneklerle yakın temas kurulmasının yalnızca oy istemek amacı taşımadığı, aynı zamanda camiaya “yalnız değilsiniz” mesajı verilmek istendiği ifade edildi.

CAMİADA BÜYÜK HEYECAN

Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek yükselirken, Aziz Yıldırım’ın izleyeceği strateji sarı-lacivertli camiada büyük merak konusu oldu. Başkanlık yarışında hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGonca Şen:

Vay be çok enteresan bir yaklaşım bu! Gerçekten efsanelerle kampanya yürütmesi duygusal bir bağlantı kuruyor! Ama biraz da endişeleniyorum açıkçası, bu kadar gizlilik işleri karıştırır mı diye! Umarım hayal kırıklığına uğramayız!

Haber YorumlarıEsra Tatar:

Yolda harita var da stratejisi ne belli değil işte böyle işler Teknik direktör adı açıklamayacak transfer adı açıklamayacak daha ne açıklamayacak Avrupada böyle seçim mi var Almanyada böyle gizli gizli yapıyorlar mı Merakı mı satıyor strateji mi uyguluyor belli olmaz Efsane futbolcularla beraber hareket edecek ama efsaneler futbolcuya dönüşecek mi

Haber YorumlarıAtilla Süleyman Göksoy:

Ben 61 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve Fenerbahçe'yi destekliyorum ama böyle seçimler hep aynı şarkı söylüyor ?? Efsane futbolcularla geziyorlar ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir şey ?? Benim zamanımda Aziz Yıldırım vardı işte, o zaman işler yolundaydı ama şimdi... neyse ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

