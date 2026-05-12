Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Trendyol 1. Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak muhteşem bir başarı hikayesine imza atan Erzurumspor FK, Süper Lig biletini taraftarıyla birlikte kutladı. Coşkunun doruğa çıktığı kupa töreninde, sahadaki başarısıyla alkış toplayan Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze, bu kez yeşil sahalardaki hızıyla değil, kültürel mirasıyla gönülleri fethetti.

DANSIYLA KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Kupa seremonisinde her futbolcu kendi seçtiği şarkıyla sahneye çıkarken, Giorbelidze tercihini köklerinden yana kullandı. Yıldız oyuncu, eşi ve çocuğuyla birlikte ''Gandagana'' şarkısı eşliğinde platforma yürüdü. Müziğin ritmine kapılan Giorbelidze ve eşinin sergilediği estetik Kafkas dansı, alanı dolduran binlerce taraftarı adeta büyüledi. Çiftin uyumu ve zarafeti tribünlerden büyük alkış alırken, o anlar gecenin en unutulmaz karesi olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Erzurumspor’un resmi hesaplarından paylaşılan ve Giorbelidze’nin ailesiyle sergilediği bu samimi performans, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.