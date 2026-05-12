Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdıran Erzurumspor FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Kupa törenine damga vuran isim ise Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze oldu. Yıldız isim, eşi ve çocuğuyla ''Gandagana'' şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Eşiyle dans ettiği anlar büyük beğeni toplayan Giorbelidze'nin bu performansı büyük alkış aldı

  • Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.
  • Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze, kupa töreninde eşiyle Kafkas dansı yaparak kutlamalara damga vurdu.
  • Giorbelidze'nin ailesiyle sergilediği dans performansı sosyal medyada viral oldu.

Trendyol 1. Lig’de sezonu zirvede tamamlayarak muhteşem bir başarı hikayesine imza atan Erzurumspor FK, Süper Lig biletini taraftarıyla birlikte kutladı. Coşkunun doruğa çıktığı kupa töreninde, sahadaki başarısıyla alkış toplayan Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze, bu kez yeşil sahalardaki hızıyla değil, kültürel mirasıyla gönülleri fethetti.

DANSIYLA KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Kupa seremonisinde her futbolcu kendi seçtiği şarkıyla sahneye çıkarken, Giorbelidze tercihini köklerinden yana kullandı. Yıldız oyuncu, eşi ve çocuğuyla birlikte ''Gandagana'' şarkısı eşliğinde platforma yürüdü. Müziğin ritmine kapılan Giorbelidze ve eşinin sergilediği estetik Kafkas dansı, alanı dolduran binlerce taraftarı adeta büyüledi. Çiftin uyumu ve zarafeti tribünlerden büyük alkış alırken, o anlar gecenin en unutulmaz karesi olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Erzurumspor’un resmi hesaplarından paylaşılan ve Giorbelidze’nin ailesiyle sergilediği bu samimi performans, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Çakır:

Giorbelidze harika oyuncu, sezona o da damga vurdu ? Şampiyonluk o futbolcuların emeğiyle geldi ve bu kutlama da hak ettikleri başarının yansıması ?? Kültüründen hiç utanmadığı için de ona saygım arttı daha da fazla ??

Haber YorumlarıSerkan Koç:

bu kadar sevinç gösterilmesi güzel ama arkada birileri bunun için koordinasyon yaptı herhalde ?? törenin detaylarını kim hazırladı merak ediyorum... şarkı seçimi, müzik, hepsi çok planlanmış görünüyor ?? yine de aile ile beraber kutlaması kalbi ısıttı ??

Haber YorumlarıAhmet Tuncay:

eskiden futbolcular sadece oynardı şimdi herkes sahnede dans etmek istiyor ama yine de hoşuma gitti bu adamın kültürünü göstermesi fena değil

Haber YorumlarıYusuf Kaptan:

Chveneburebi...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

