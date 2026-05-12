İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

İngiltere, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir askeri adım attı. Londra yönetimi, bölgedeki ticari gemi trafiğini ve müttefiklerini koruma gerekçesiyle savaş gemilerinin yanı sıra Eurofighter Typhoon jetleri, mayın temizleme dronları ve gelişmiş dron savar sistemlerini bölgeye sevk edeceğini açıkladı.

  • İngiltere, Hürmüz Boğazı'na Eurofighter Typhoon savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve dron savar sistemleri gönderiyor.
  • HMS Dragon savaş gemisi bölgeye yönlendirildi.
  • Mayın temizleme ve dron savar sistemleri için 115 milyon sterlinlik fon ayrıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda güvenliği artırmak amacıyla bölgeye yeni askeri unsurlar sevk edeceğini açıkladı. Londra yönetimi, savaş gemilerine ek olarak Eurofighter Typhoon savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve gelişmiş dron savar sistemlerinin bölgeye gönderileceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa öncülüğünde 40’tan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

HMS DRAGON BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ 

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan HMS Dragon savaş gemisinin Hürmüz Boğazı çevresine yönlendirildiği bildirildi.

Geminin yanı sıra bölgeye savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve son teknoloji dron savar sistemlerinin sevk edileceği ifade edilirken, operasyon kapsamında mayın temizleme uzmanlarının da görev alacağı kaydedildi.

115 MİLYON STERLİNLİK SAVUNMA FONU 

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinde İngiltere’nin öncü rol üstlendiğini belirterek, bölgedeki çıkarların korunması için yeni teknolojilerin kullanılacağını söyledi.

Healey, mayın temizleme ve dron savar sistemleri için toplam 115 milyon sterlinlik fon ayrıldığını açıkladı.

Bakan Healey, “Bu yatırım, ticari gemi taşımacılığını güçlendirmeye ve çatışmanın ülkemizdeki insanlar üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik güçlü bir taahhüttür” dedi.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR 

İngiltere’nin bölgede halihazırda 1000’den fazla askeri personel bulundurduğu belirtilirken, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi.

Londra yönetimi daha önce de bölgeye ek savaş uçakları, hava savunma sistemleri, gözlem helikopterleri, dron savar helikopterler ve otonom mayın imha sistemleri göndermişti.

Elif Yeşil
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Kızılırmak:

hürmüz boğazında 115 milyon sterlin harcanıyo ama ben merak ettim acaba bu eurofighter typhoon jetlerin kaç tane hava filtresi var herhalde bakım maliyeti çok yüksektir

Haber YorumlarıSerdar Tosun:

Insallah bu askeri hareketliler işi daha da kötüleştirmez. Biz burada yaşlılarız, dünyada ne oluyor anlayamıyoruz artık. Para da yok, hayat pahalı. Savunma bakanı ne kadar harcıyorsa insanlar burada açlıktan ölüyor. Boşa gider bunlar bence.

Haber YorumlarıDidem Pamuk:

kadınlar asker olarak görev yapıyo diye neden erkekler bütün ağır silahları kullansın ki? bu kadar cinsiyetçi kararlar alınmasına şaşırmıyorum artık ama yine de sinir bozucu tabii ki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

