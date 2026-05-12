İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda güvenliği artırmak amacıyla bölgeye yeni askeri unsurlar sevk edeceğini açıkladı. Londra yönetimi, savaş gemilerine ek olarak Eurofighter Typhoon savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve gelişmiş dron savar sistemlerinin bölgeye gönderileceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa öncülüğünde 40’tan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

HMS DRAGON BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan HMS Dragon savaş gemisinin Hürmüz Boğazı çevresine yönlendirildiği bildirildi.

Geminin yanı sıra bölgeye savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve son teknoloji dron savar sistemlerinin sevk edileceği ifade edilirken, operasyon kapsamında mayın temizleme uzmanlarının da görev alacağı kaydedildi.

115 MİLYON STERLİNLİK SAVUNMA FONU

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinde İngiltere’nin öncü rol üstlendiğini belirterek, bölgedeki çıkarların korunması için yeni teknolojilerin kullanılacağını söyledi.

Healey, mayın temizleme ve dron savar sistemleri için toplam 115 milyon sterlinlik fon ayrıldığını açıkladı.

Bakan Healey, “Bu yatırım, ticari gemi taşımacılığını güçlendirmeye ve çatışmanın ülkemizdeki insanlar üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik güçlü bir taahhüttür” dedi.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

İngiltere’nin bölgede halihazırda 1000’den fazla askeri personel bulundurduğu belirtilirken, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi.

Londra yönetimi daha önce de bölgeye ek savaş uçakları, hava savunma sistemleri, gözlem helikopterleri, dron savar helikopterler ve otonom mayın imha sistemleri göndermişti.