Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kayseri’de çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırıp altın çaldıktan sonra eşekle kaçan Mehmet Ç.’ye verilen 9 yıl 7 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın savunmasının “hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALINTI FORKLİFTLE KUYUMCUYA GİRDİ

Olay, 9 Şubat’ta Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Ç., yolda bulduğu çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Forkliftle kepenkleri kırarak içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Toprağa gömülü halde bulunan ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mehmet Ç.’nin forkliftle kepengi kırdığı, altınları aldıktan sonra olay yerinden eşekle uzaklaştığı görüldü.

HAKKINDA 16 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Ç. hakkında “mala zarar verme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” ve “bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Mehmet Ç., ifadesinde alkol aldıktan sonra dolaşmaya çıktığını, yolda gördüğü forklifi düz kontak yaparak çalıştırdığını ve kuyumcuya girip altınları çaldığını söyledi. Şüpheli ayrıca, olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride bıraktığı eşeğe binerek eve gittiğini anlattı.

9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Mehmet Ç.’yi “bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı” suçundan 7 yıl 6 ay, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 1 yıl 3 ay ve “mala zarar verme” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“YÜZÜNDE MASKE TAKILIYDI”

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, sanığın gece saatlerinde forklifi kısa devre yaparak çalıştırdığı, kuyumcuya forkliftle çarparak kepengi kırdığı ve yüzünde maske olduğu belirtildi. Kararda ayrıca Mehmet Ç.’nin altınları poşete koyarak dükkandan ayrıldığı, daha sonra eşekle evine gidip ziynet eşyalarını güvercin yuvalarından birine sakladığı ifade edildi.

MAHKEMEDEN “SAMİMİ DEĞİL” DEĞERLENDİRMESİ

Mahkeme, sanığın altınların yerini polise söyleyemediği ancak babasına el işaretiyle anlattığı yönündeki savunmasını inandırıcı bulmadı. Gerekçeli kararda, sanık savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı