Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadenin ve CHP'li milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşananların arka planı ortaya çıktı. Yalım'ın savunması alınmadan partiden ihraç edilmesine büyük tepki gösterdiği ve bu sebeple ek ifadesinde Ağbabayı özellikle hedef aldığı iddia edildi. Yalım'ın, "Bunlar daha başlangıç, günlerini görecekler" dediği öne sürüldü.
Otel odasında genç sevgilisiyle basılan, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadenin arka planı ortaya çıktı. Yalım'ın savunmasının alınmadan CHP'den ihraç edilmesine büyük öfke duyduğu ve bu sebeple ek ifadesini verirken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı özellikle hedef aldığı iddia edildi.
"YALIM'IN İHRACINDA AĞBABA AĞIRLIĞINI KOYDU" İDDİASI
Ağbaba'nın son parti meclisinde "sokağa çıkamıyoruz, kimseye anlatamıyoruz" tepkilerinin etkili olduğu, Yalım'ın ihracı konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı kurduğu ve sonuç aldığı öğrenildi. Partiden ihraç edilmeyi beklemeyen Yalım bunun üzerine etkin pişmanlık ifadesi vermek üzere savcılığa başvurdu. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Yalım'ın ilk ifadesinde savunması alınmadan partiden ihraç edildiğini özellikle ifade tutanağına geçirdiği öne sürüldü.
Öte yandan; Özkan Yalım'ın ihraç olayına halen öfkeli olduğu ve "Bunlar daha başlangıç, günlerini görecekler" dediği öğrenildi.