Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış

Otel odasında genç sevgilisiyle basılan, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadenin arka planı ortaya çıktı. Yalım'ın savunmasının alınmadan CHP'den ihraç edilmesine büyük öfke duyduğu ve bu sebeple ek ifadesini verirken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı özellikle hedef aldığı iddia edildi.

"YALIM'IN İHRACINDA AĞBABA AĞIRLIĞINI KOYDU" İDDİASI

Ağbaba'nın son parti meclisinde "sokağa çıkamıyoruz, kimseye anlatamıyoruz" tepkilerinin etkili olduğu, Yalım'ın ihracı konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı kurduğu ve sonuç aldığı öğrenildi. Partiden ihraç edilmeyi beklemeyen Yalım bunun üzerine etkin pişmanlık ifadesi vermek üzere savcılığa başvurdu. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Yalım'ın ilk ifadesinde savunması alınmadan partiden ihraç edildiğini özellikle ifade tutanağına geçirdiği öne sürüldü.

Öte yandan; Özkan Yalım'ın ihraç olayına halen öfkeli olduğu ve "Bunlar daha başlangıç, günlerini görecekler" dediği öğrenildi.

