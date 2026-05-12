Selde can pazarı: Sel sularına kapılan aracın üzerinde hayata tutundu
Samsun Havza'da etkili olan kuvvetli sağanak sonucu Hacı Osman Deresi taşarken; çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Bir gencin sürüklenen aracın üzerinde mahsur kaldığı anlar ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Samsun’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi.
DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
ARACIN ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDU
Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.