Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba katili adliye çıkışında, "Çok pişmanım. Kimse babasını öldürmek istemez. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

  • Doğan Can Y., babası İbrahim Y.'yi tabancayla 8 yerinden vurarak öldürdü.
  • Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde, baba ile oğul arasındaki tartışma sonucu meydana geldi.
  • Doğan Can Y., jandarmaya teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABASINI 8 KURŞUNLA KATLETTİ

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında çalışan Doğan Can Y. (35), evde babası İbrahim Y.'ye (59) tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen ve vücuduna 8 kurşun isabet eden İbrahim Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Doğan Can Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Y.'nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

“BABAM ELİNDE BIÇAKLA SALDIRINCA KORKUP ATEŞ ETTİM”

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Y. ifadesinde, "Babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu. Davranışlarından dolayı psikolojim bozuldu. Olay günü işe gitmeyip rapor aldım. Dolaşıp kafamı dağıtmak istedim. Akşam evin önünde arabanın tamponuyla ilgili tartışma çıktı. Eve çağırdı, 'menemen yapalım' dedi. O sırada yatalak annemin ihtiyaçlarına yardımcı oluyordum. Bana yine küfürlü sözler söyledi, bağırıp çağırdı ve menemen kabını fırlattı. Daha sonra 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfağa gitti. Bizi bıçakla öldüreceğini düşündüm. Yatağın altındaki taşıma ruhsatlı silahımı alıp belime koydum. Babam elinde bıçakla üzerime saldırınca korkup ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dediği öğrenildi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA SÖYLEDİKLERİ ŞOK ETTİ

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Doğan Can Y. cezaevine götürülürken adliye çıkışında, "Çok pişmanım. Kimse babasını öldürmek istemez. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" demesi dikkat çekti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haber YorumlarıKübra Köse:

Yıkılmış bir olay ya adam bir babasını kaybetmiş diğeri de yaşamını bitirmiş ne kadar acı insanın

Haber YorumlarıSaadet Nilay Öztürk:

Geçmiş zamanlarda böyle olaylar daha az duyulurdu, şimdi her şey haber oluyor ?? Babalar zamanında daha saygı görürdü sanki... ??

Haber YorumlarıIşıl Demir:

Yok be, bu adam 35 yaşında hala babasının kontrolünde yaşıyor, işine karışıyor, küfür ediyor ve bunu normal buluyor. Kadın olsaydım ben de çıldırırdım zaten, ama erkek olunca da aynı şekilde oluyormuş demek ki. Pişmanlık güzel ama bu sistemi değiştirmemiz lazım, aile içi hiyerarşisinin kurbanları hep var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

