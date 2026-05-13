Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum" dedi.

Bugün belediye binası önünde açıklamalarda bulunan Köksal, "Afyonkarahisar’ın meselelerini daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir dönem başlattım. Artık inşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere; altyapıdan ulaşıma, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Afyonkarahisar’ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte, sizlerle hizmet edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Burcu Köksal'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Havası sert, insanı mert hemşehrilerim! Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak, dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.

"MEMLEKETİME AK PARTİ'DE HİZMET EDECEĞİM"

İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere gençlerimize, kadınlarımıza yönelik birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim.

"ELİMİ HER ZAMAN TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanırdı. Daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, memleketimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."