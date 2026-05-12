Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta mücadelesinde Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

AL NASSR 90+8'DE YIKILDI

Al Nassr'ın golü 37. dakikada Simakan'dan gelirken, konuk ekip Al Hilal'in golü 90+8'de Bento'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 83 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi, kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta şampiyonluğu erteledi. Al Hilal ise puanını 78 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak.