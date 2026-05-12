Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde görev değişimi

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi görevlendirildi.

Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.