Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Güncelleme:
Al Nassr kalecisi Bento, şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala topu elinden kaçırdı. Son saniye golüyle maç 1-1 bitti, Al Nassr şampiyonluğu kaçırdı.

  • Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
  • Al Nassr kalecisi Bento, maçın bitimine 15 saniye kala topu elinden kaçırarak beraberlik golüne neden oldu.
  • Al Nassr, 83 puanla liderliğini sürdürürken şampiyonluk bir sonraki haftaya ertelendi.

Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında lider Al Nassr, 90+8'de yediği golle Al Hilal'le 1-1 berabere kaldı. Son dakikada kalesinde gol gören Al Nassr şampiyon olma fırsatını erteledi.

Al Nassr’ın şampiyonluk maçında yaşanan inanılmaz hata geceye damga vurdu. Suudi Arabistan ekibi karşılaşmayı 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun son saniyelerde yaptığı büyük hata şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.

15 SANİYE KALA TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın son anlarına Al Nassr’ın 1-0 üstünlüğüyle girilirken, maçın bitimine yalnızca 15 saniye kala kaleci Bento büyük bir hata yaptı. Tecrübeli file bekçisi kontrol etmek istediği topu elinden kaçırınca rakip takım fırsatı değerlendirdi ve skoru eşitledi.

ŞAMPİYONLUK SON ANDA GİTTİ

Bento’nun hatası sonrası gelen golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Al Nassr şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Karşılaşma sonrası Bento’nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.

FUTBOL DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

Son saniyelerde gelen hata futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bento’nun yaptığı kritik hata, maçın önüne geçerken Al Nassr cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 83 puana ulaştı. Ev sahibi ekibi, kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta şampiyonluğu erteledi. Al Hilal ise puanını 78 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak.

İşte o anlardan kareler:

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Özkan Güven:

Al Hilal harika oynamış, son saniyede bunu yapabilmeleri çok iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Lig henüz bitmedi, son hafta heyecan olacak gibi görünüyor.

Haber YorumlarıBora Acar:

Maç sonucu ne olursa olsun, asıl konu sporcuların ruh sağlığı. Futbolcuların ve kalecinizin bu kadar baskı altında performans göstermesi zaten çok zor. Hayvanlar bile bu kadar strese maruz kalsa hasta olurdu. Umarız Bento'nun psikolojisi bozulmaz da bu olayı atlatır.

Haber YorumlarıZekeriya Ersin Katrancı:

ya bizim kaleci de böyle bir hata yapsaydı ben ne yapardım, 52 sene yaşadım ama böyle bir şey görmedim.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

