Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi
Chelsea'nin eski yıldızı Emmanuel Petit, Galatasaraylı Victor Osimhen'in Chelsea'ye transfer olması gerektiğini söyledi. Petit, ''Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir'' dedi.

  • Emmanuel Petit, Victor Osimhen'in Chelsea'nin forvet sorununu çözebilecek isim olduğunu söyledi.
  • Petit, Osimhen'in Chelsea'deki 9 numara pozisyonundaki 'laneti' kırabileceğini belirtti.
  • Petit, Osimhen'in fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla Premier Lig'e uyum sağlayacağını ifade etti.

İngiliz devi Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, Maviler’in uzun süredir devam eden forvet sorununu kökten çözecek ismi açıkladı.

PETIT'TEN OSIMHEN SÖZLERİ

Petit, Galatasaray’da sergilediği performansla dünyayı kendine hayran bırakan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kulübün efsanesi Didier Drogba’nın mirasını devralabilecek tek oyuncu olduğunu savundu.

''O LANETİ OSIMHEN KIRAR''

Chelsea’de Didier Drogba’nın ayrılışının ardından 9 numara pozisyonunda adeta bir "lanet" oluştuğunu belirten Petit, Osimhen’in bu makus talihi değiştirebilecek karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir.'' dedi. 

''ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPABİLİR''

Osimhen’in fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla İngiltere Premier Lig’e mükemmel uyum sağlayacağını ifade eden Petit, ''Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip.'' sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Haber YorumlarıMahmut Arda Elal:

Her zamanki gibi batılı eski oyuncular kendi liglerine çekmeye çalışıyor, ne garip bir durum vallahi!

Haber YorumlarıAylia Katrancı:

serios mi? ''lanet'' mı? erkek oyuncuların transfer hikayelerini bu kadar dramatik anlatan medya, kadın futbolcular hakkında çeyrek sayfa yazamıyor. osimhen iyi bir oyuncu olabilir ama neden erkek sporlarında her şey mitoloji ve tarih, kadınlarda ise sadece görmezden gelinir? futbol söyleminde de cinsiyet eşitsizliği var işte.

Haber YorumlarıMeltem Yazıcıoğlu:

Osimhen gerçekten yetenekli bir oyuncu, bunu Galatasaray'da da gösterdik. Eğer Chelsea'ye giderse başarılı olur diye düşünüyorum, çünkü modern futbolda teknik ve karakter birlikte gelmesi gerekiyor. Petit'in söyledikleri mantıklı, ama Premier Lig'de başarı sadece karakterle olmaz. Umarız Türk futbolundan çıkan bu oyuncular dünya sahnesinde ülkemizi iyi temsil eder.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

