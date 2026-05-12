Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

İngiliz devi Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, Maviler’in uzun süredir devam eden forvet sorununu kökten çözecek ismi açıkladı.

PETIT'TEN OSIMHEN SÖZLERİ

Petit, Galatasaray’da sergilediği performansla dünyayı kendine hayran bırakan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kulübün efsanesi Didier Drogba’nın mirasını devralabilecek tek oyuncu olduğunu savundu.

''O LANETİ OSIMHEN KIRAR''

Chelsea’de Didier Drogba’nın ayrılışının ardından 9 numara pozisyonunda adeta bir "lanet" oluştuğunu belirten Petit, Osimhen’in bu makus talihi değiştirebilecek karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir.'' dedi.

''ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPABİLİR''

Osimhen’in fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla İngiltere Premier Lig’e mükemmel uyum sağlayacağını ifade eden Petit, ''Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip.'' sözlerini sarf etti.