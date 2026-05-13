Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Çin’de organ mafyasının çocuk kaçırdığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Videoda şüpheli bir kişinin küçük bir çocuğun ağzını bezle kapatarak bayılttığı ve ardından asansörden çıkardığı görüldü. Görüntülerin doğruluğu henüz kesinlik kazanmazken, ülkede kaçırılan bir kız çocuğunun organları alınmış halde ölü bulunduğu iddiası paniği büyüttü.
- Sosyal medyada yayılan bir videoda, bir şüphelinin çocuğun ağzını bezle kapatarak bayılttığı ve asansörden çıkarıp götürdüğü iddia edildi.
- Paylaşımlarda, Çin'de kaçırılan bir kız çocuğunun cesedinin böbrekleri ve kalbi alınmış halde bulunduğu öne sürüldü.
- Videonun ne zaman ve nerede çekildiği doğrulanmadı, resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler Çin’de büyük korkuya neden oldu. Organ mafyasının çocukları hedef aldığı iddiasıyla paylaşılan videoda, şüpheli bir şahsın küçük bir çocuğun ağzını bezle kapatarak bayılttığı öne sürüldü. Görüntülerde şahsın daha sonra çocuğu asansörden çıkararak uzaklaştırdığı görüldü.
“ÇOCUKLARIN ORGANLARI YÜKSEK FİYATA SATILIYOR” UYARISIYLA PAYLAŞILDI
Video sosyal medyada şu ifadelerle yayıldı:
“Çocukların organları yüksek fiyata satılıyor. Tek başına dışarı çıkarmak artık çok tehlikeli, sorumluluk anne babalara ait.”
Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler, özellikle çocuk güvenliği konusunda endişeleri artırdı.
ÇOCUĞUN CESEDİ ORGANLARI ALINMIŞ HALDE BULUNDU İDDİASI
Paylaşımlarda Çin’de kaçırılan küçük bir kız çocuğunun cesedinin üç gün sonra bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre küçük kızın böbrekleri ve kalbi çıkarılmış halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.
GÖRÜNTÜLERİN DOĞRULUĞU KESİNLEŞMEDİ
Sosyal medyada hızla yayılan videoların ne zaman ve nerede çekildiği henüz doğrulanmadı. Görüntülerin gerçekliği konusunda resmi kaynaklardan kesin bir bilgi paylaşılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.