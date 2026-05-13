Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda uğradığı yumruklu saldırı sonrası karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı takside yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

AVM'DE SALDIRIYA UĞRADI

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı sırada Y.Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S’nin de tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Lucas Torreira’nın geçtiğimiz aylarda da aynı kişi hakkında şikayetçi olduğu ve 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TORREIRA’NIN YÜZÜNDE KIZARIKLIK TESPİT EDİLDİ

Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu belirlendi.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.

