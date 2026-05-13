Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, müzik şöleninden çok siyasi bir arenaya dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası EBU’nun Rusya’ya uyguladığı yaptırımları İsrail’e uygulamamasıyla başlayan "çifte standart" tartışmaları, ilk yarı finalde patlak verdi.

"SOYKIRIMI DURDURUN" SLOGANLARI CANLI YAYINDA

İsrail temsilcisi Noam Bettan, yarışmanın 10. sırasında sahneye çıktığı an Wiener Stadthalle’de yer yerinden oynadı. Sanatçının performansı sırasında salonun pek çok noktasından “Soykırımı durdurun” ve “Özgür Filistin” sloganları yükseldi.

Bazı izleyiciler üzerlerine yazdıkları sloganlar ve açtıkları Filistin bayraklarıyla Gazze’deki duruma dikkat çekti. Güvenlik ekiplerinin protestoculara sert müdahalesi ve onları salondan dışarı çıkarma anları, izleyicilerin kameraları tarafından anbean kaydedildi. Ekipler protestocuları yerlerde sürükleyerek salondan çıkardı.

VİYANA SOKAKLARINDA BOYKOT YÜRÜYÜŞÜ

Tepkiler sadece salonla sınırlı kalmadı. Yarışmanın yapıldığı Wiener Stadthalle çevresinde binlerce kişi toplandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik koridoru oluşturduğu Viyana sokaklarında, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) karşı büyük bir öfke vardı. Eylemciler, Eurovision’un "Müzikle Birleşmek" sloganının İsrail’in katılımıyla inandırıcılığını yitirdiğini savundu.

5 ÜLKE ÇEKİLDİ, ÖDÜLLER İADE EDİLDİ

İsrail’in katılımı nedeniyle yarışmada büyük bir çatlak oluştu. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda yarışmadan tamamen çekildi.

2024 şampiyonu Nemo ve efsanevi isim Charlie McGettigan, İsrail’in katılımını protesto etmek amacıyla ödüllerini iade edeceklerini açıkladı.

Öte yandan İsrail temsilcisinin oy toplamak için yaptığı usulsüz paylaşımlar nedeniyle EBU tarafından resmi uyarı aldığı öğrenildi.

PROTESTOLARA RAĞMEN FİNALDE

Tüm bu protestoların ve kaosun gölgesinde yapılan oylamada İsrail; Yunanistan, Finlandiya, Belçika ve İsveç gibi ülkelerle birlikte finale yükselen 10 ülkeden biri oldu. Ancak 16 Mayıs’taki büyük final öncesinde, Viyana’daki gerginliğin ve güvenlik önlemlerinin daha da artması bekleniyor.