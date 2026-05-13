Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finaline, İsrail temsilcisinin performansı sırasında gerçekleştirilen protestolar damga vurdu. Organizasyonda, İsrail temsilcisi Noam Bettan’ın sahne aldığı sırada salonun farklı noktalarından "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları yükseldi. Bazı izleyicilerin Filistin bayrakları açtığı ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği o anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

  • 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisi Noam Bettan'ın performansı sırasında salonda 'Soykırımı durdurun' ve 'Özgür Filistin' sloganları atıldı.
  • İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda yarışmadan çekildi; 2024 şampiyonu Nemo ve Charlie McGettigan ödüllerini iade edeceklerini açıkladı.
  • İsrail, protestolara rağmen finale yükselen 10 ülke arasında yer aldı.

Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması, müzik şöleninden çok siyasi bir arenaya dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası EBU’nun Rusya’ya uyguladığı yaptırımları İsrail’e uygulamamasıyla başlayan "çifte standart" tartışmaları, ilk yarı finalde patlak verdi.

"SOYKIRIMI DURDURUN" SLOGANLARI CANLI YAYINDA 

İsrail temsilcisi Noam Bettan, yarışmanın 10. sırasında sahneye çıktığı an Wiener Stadthalle’de yer yerinden oynadı. Sanatçının performansı sırasında salonun pek çok noktasından “Soykırımı durdurun” ve “Özgür Filistin” sloganları yükseldi. 

Bazı izleyiciler üzerlerine yazdıkları sloganlar ve açtıkları Filistin bayraklarıyla Gazze’deki duruma dikkat çekti. Güvenlik ekiplerinin protestoculara sert müdahalesi ve onları salondan dışarı çıkarma anları, izleyicilerin kameraları tarafından anbean kaydedildi.  Ekipler protestocuları yerlerde sürükleyerek salondan çıkardı. 

VİYANA SOKAKLARINDA BOYKOT YÜRÜYÜŞÜ 

Tepkiler sadece salonla sınırlı kalmadı. Yarışmanın yapıldığı Wiener Stadthalle çevresinde binlerce kişi toplandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik koridoru oluşturduğu Viyana sokaklarında, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) karşı büyük bir öfke vardı. Eylemciler, Eurovision’un "Müzikle Birleşmek" sloganının İsrail’in katılımıyla inandırıcılığını yitirdiğini savundu.

5 ÜLKE ÇEKİLDİ, ÖDÜLLER İADE EDİLDİ 

İsrail’in katılımı nedeniyle yarışmada büyük bir çatlak oluştu. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda yarışmadan tamamen çekildi.

2024 şampiyonu Nemo ve efsanevi isim Charlie McGettigan, İsrail’in katılımını protesto etmek amacıyla ödüllerini iade edeceklerini açıkladı.

Öte yandan İsrail temsilcisinin oy toplamak için yaptığı usulsüz paylaşımlar nedeniyle EBU tarafından resmi uyarı aldığı öğrenildi.

PROTESTOLARA RAĞMEN FİNALDE 

Tüm bu protestoların ve kaosun gölgesinde yapılan oylamada İsrail; Yunanistan, Finlandiya, Belçika ve İsveç gibi ülkelerle birlikte finale yükselen 10 ülkeden biri oldu. Ancak 16 Mayıs’taki büyük final öncesinde, Viyana’daki gerginliğin ve güvenlik önlemlerinin daha da artması bekleniyor.

Elif Yeşil
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Hüseyin Işık:

Resmen Eurovision'un asıl amacından çok uzak kaldığını görmek üzüntü verici. Müzik yarışması olması gereken bir etkinlik siyasi çatışmanın arenasına dönüştü. Atatürk'ün laik devlet ilkesi bak ne kadar doğruydu, müzik ve sanat herkes için ücretsiz ve siyasetten uzak olmalı. Umarım bu tür etkinlikler tekrar sanatsal değerlerine dönebilir.

Haber YorumlarıFaik Şimşek:

Eurovision'u siyasi platformu haline getirmek ekonomik anlamda da ülkelerin turizm gelirlerine zarar veriyor, 5 ülkenin çekilmesi organizasyonu zaten düşürdü.

Haber YorumlarıHalil Cansun Şen:

Vay canına, Eurovision da böyle olmuş ha ?? Müzikle birleşmek diyorlar ama dünya siyaseti içinde boğulmuş durumdalar ?? İnsanların barışı için dua etmesi gerekiyor, siyaset yapmak değil. Bu kadar nefret ve protestonun ne faydası var ki? ?? Müzik sevgisi kalmamış, sadece çatışma var... ???>?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

